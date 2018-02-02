Анна Плетнева вернулась в «Винтаж»?

"Разделить имя Анны Плетнёвой и «Винтаж» невозможно. Они срослись, стали единым. Винтаж – это не просто музыка, это религия для миллионов поклонников, по нормам которой они живут, чувствуют, действуют и мыслят. Создать свою религию не просто, быть её символом – под силу единицам. Быть выше критики и славы, вне тиражируемых приёмов популярности и успеха, оставаться чистым белым полотном, на котором ты пишешь свою историю и только ты сам создаёшь себя", - говорится в пресс-релизе.

В описании трека рядом с именем исполнительницы значится и название группы «Винтаж», которую Алена Плетнева покинула в августе 2016 года. Означает ли это возвращение Анны в группу не уточняется.