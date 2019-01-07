Билан: Все, что мне нужно - это дом, бассейн и тишина

Несмотря на то, что Билан прилетел в день перед концертом, певец с первых минут заставил зал встать и начать танцевать. Такого невероятного приема публика не оказывала еще ни одному артисту на фестивале, хотя и Киркорову, и Лепсу, и Агутину, и другим артистам зал подпевал хором и долго требовал песни на бис. Однако то, что творилось на концерте Билана, невозможно описать словами. Роскошный зал, украшенный золотом и мрамором, превратился в танцевальный партер. Напрасно охрана пыталась усадить зрителей в удобные кресла - они тут же вскакивали и танцевали, танцевали и танцевали - в проходах, перед сценой, на лестнице и везде где только возможно. Билан то и дело спускался в зал и делал селфи со всеми желающими, принимал охапки цветов, невесть откуда взявшиеся в одной из самых жарких стран мира.



Дима Билан

Выступление в Абу-Даби стало последним перед недолгим отпуском. Дима Билан: "Я всего лишь однажды был в Абу-Даби, пролетом, когда летел из Африки. Сейчас надеюсь, это будет более глубокое погружение в атмосферу города. Но уже завтра я улечу в отпуск. Еще не решил куда, я всегда спонтанно принимаю решения, и они зачастую оказываются самыми верными. Уже в феврале меня ждет большой концерт "Планета Билан", и поэтому я могу себе позволить только небольшой отдых, дней на 10, потом вернусь и посвящу максимально времени и сил подготовке к этому событию. Сейчас же все, что мне нужно, - дом с невероятным видом и бассейном и тишина".

Как выяснилось, Дима Билан следил за ходом Russian Music Festival по интернету и очень высоко оценил идею провести самый крупномасштабный музыкальный фестиваль за рубежом. "Это только начало, я хочу пожелать, чтобы фестиваль разросся, чтобы он привлекал с каждым годом все больше людей. Подобные события во многом способствуют развитию туризма и укрепляют отношения между странами", - сказал он.

Russian Music Festival продлится до 8 января. Ежедневно на фестивале выступают лучшие артисты.