Бывший гражданский муж Лолиты умер ненасильственным путем

Об этом сообщили РИА Новости в представительстве Национальной полиции в Малаге.

Лолита ранее сообщила о смерти своего бывшего гражданского мужа. В службе оказания экстренной медицинской помощи Андалусии РИА Новости сообщили, что тело мужчины по имени Арнольд было обнаружено накануне в доме в Марбелье. Дело передано Национальной полиции.

"Вчера в доме был найден мертвым человек, чья личность была установлена как Арнольд Спиваковский", - заявили в представительстве Национальной полиции в Малаге.

Причины смерти Спиваковского пока не установлены, однако, по словам собеседника агентства, "нет внешних признаков насилия". Окончательно причины смерти станут известны после проведения аутопсии.

В сентябре 2017 года в рамках операции "Олигарх" в Испании были задержаны 11 человек, в том числе являвшийся в то время владельцем футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг и предприниматель Арнольд Тамм (Спиваковский). Последний, по данным испанских правоохранительных органов, связан с Семеном Могилевичем, которого разыскивает ФБР. По данным испанских СМИ, Спиваковский приехал в Испанию на неделю отдохнуть.

Следствие полагало, что в Испании подозреваемые отмывали крупные суммы денег, полученные незаконным путем в России. Также их подозревали в связях с "солнцевской" и "измайловской" преступными группировками.

В феврале 2018 года Гринберга и Спиваковского отпустили под залог в 750 тысяч евро на время рассмотрения дела по существу. Как сообщили РИА Новости в Высшем суде Андалусии, дело до сих пор не закрыто, следствие продолжается, а дата слушаний пока не назначена.

Спиваковский был известным бизнесменом и крупным гостиничным менеджером. В марте 2002 года ему предъявили обвинение в незаконном хранении наркотических веществ, однако в 2003-м оправдали.