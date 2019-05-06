Бывший муж Ани Лорак после развода сразу разорился

Чтобы Мурат не скучал во время её бесконечных гастролей, Каролина открыла для него в Киеве ночной клуб «Famous» и караоке-бар. Именно там муженек и развлекался со своими подружками, что, в конце концов, и стало причиной развода. Мурат Налчаджиоглу рассказал, что на днях состоится последняя вечеринка в заведении, которое на протяжении пяти лет было одним из самых популярных тусовочных заведений Киева. К слову, именно в этом ночном клубе Мурата и засекли с вероятной любовницей Яной Беляевой, которая якобы и стала причиной разрыва звездной пары.



Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Эти заведения, хоть и стали одним из любимых мест киевской тусовки, но, похоже, что прибыли не приносили. Пока Каролина была женой Мурата, она подпитывала их финансово, но потом это дело прекратила.

В результате Мурату пришлось закрыть свой караоке-бар, а на днях он объявил о закрытии и ночного клуба. Так что, без помощи супруги турецкий предприниматель своего бизнеса лишился.

Правда, он еще числится руководителем в компании, занимающейся элитной косметикой, но что-то подсказывает, что и этот бизнес долго не просуществует, пишут paparazzi.ru

Нужно также отметить, что в сети гневно высказались в адрес мужчины, припомнив ему измену. «Мурат, а для Вас проститутка дороже дочери?», «Назад в Турцию...открой-закрой –принеси-отнеси работать», «Проститутка Юлия Ахметова достойная пара альфонсу», «А как дочка твоя живет? Не интересует? Дешевая носатая шл*шка дороже», - пишут подписчики Мурата под ее последним постом.