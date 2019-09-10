Дима Билан извинился за «пьяный концерт» в Самаре и пообещал подарки

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на праздник Билана. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

"Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни … Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку", — сказал Билан в видеообращении, опубликованном в его Instagram.

Он отметил, что в ближайшее время проведет в Самаре открытый большой концерт и выразил надежду, что жители поймут его и примут извинения. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения детей аппарат — больнице.



Дима Билан

Отметим, что ранее директор Билана Дмитрий Бушуев отказался комментировать выступление артиста, а сообщения о нетрезвом его состоянии назвал "желтухой".