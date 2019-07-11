Дима Билан погрузился в ностальгию «Про белые розы»

Билан сломал ногу возле собственного дома — он сам попросил не рассыпать на льду реагенты по «экологическим соображениям». После этого Билану была сделана операция на ноге, он лежал в больнице, однако это не помешало поправляющемуся певцу прийти в Большой театр на костылях. На церемонию Билан оделся строго, в элегантный костюм с галстуком.

