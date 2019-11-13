Дима Билан спас девушку от злодея, и она проснулась

В ролике, режиссёром которого выступил Тимофей Климов, отчасти повторяется сюжетная линия фильма «Красотка»: главный герой встречает легкомысленно одетую девушку, сидящую в машине с другим мужчиной, помогает ей сбежать и отправляется с ней в кафе, а затем катается в такси по ночной Москве. В конце ролика артист снова спасает девушку, вступившись за её честь, а затем вместе с ней оказывается в спальне. В конце клипа героиня просыпается, и оказывается, что приключения с интересующимся девушкой Биланом ей приснились.

Главную женскую роль в клипе исполнила модель Елена Перминова. Трек «Полуночное такси», ставший вольным ремейком песни «Замок из дождя» Владимира Преснякова, вышел в октябре этого года.