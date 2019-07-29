Две тысячи человек пришли на автограф-сессию клавишника Rammstein

Московский концерт немецкой рок-группы Rammstein состоится в "Лужниках" в понедельник. Накануне клавишник коллектива Флаке Лоренц принял участие в автограф-сессии в московском книжном магазине. Он подписал свои книги "Сегодня день рождения мира" и "Долбящий клавиши".



Флаке Лоренц

"В 8 утра очередь занял первый человек, всего за автографом пришли около 2 тысяч человек. Продана 1 тысяча книг", - сказали в издательстве "Бомбора".

Книга «Долбящий клавиши» - размышления о жизни и мироустройстве всемирно известного музыканта, клавишника Rammstein Кристиана "Флаке" Лоренца. Это откровенные заметки, рассказы о закулисье группы, детстве автора и начале его творческого пути. В книге содержатся уникальные фотографии с комментариями автора. "Долбящий клавиши" — это честный монолог музыканта о его отношении к жизни, людям и историческим событиям. Личная история превращения советского пионера из ГДР в эпатажного клавишника в кожаных штанах и вызывающем макияже.

Группа Rammstein была создана в 1994 году в Берлине. Особую известность коллективу принесли сценические выступления, часто сопровождаемые пиротехническим шоу. Rammstein продали в совокупности более 40 миллионов записей. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich will и Feuer Frei. В этом году они поедут по Европе с новым альбомом, который выйдет в мае - первым после 10-летнего перерыва.