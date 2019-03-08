Елена Темникова на каждом концерте дарит видеокамеру

«Будьте готовы словить со сцены HD-камеру с нашим тру бекстейджем! Мы с командой решили, что в этом году покажем все закулисье от первого лица. На протяжении всего #TEMNIKOVATOU19 будем снимать все, передавая камеру из рук в руки друг другу. Рандомно. Без правил. Мы уже начали снимать)) Уверена, что это будет дико! Первая камера уже улетела вчера в Воронеже. Счастливчик, который поймает камеру, сможет, во-первых, оставить ее себе, а во-вторых, поучаствовать в сборе полного бекстейдж-фильма о туре. Для этого нужно выложить видео с “путешествующей” камеры с уникальным хештегом #temnikovatour19HDtrip В каждом городе новая HD-камера. Новый кусок нашего трипа. И конечно, помимо камеры будет куча других топовых подарков от нас...»

Действительно, на концерте в Воронеже первый зритель уже поймал брошенную со сцены камеру.

Этот тур может стать самым инновационным в российском шоу-бизнесе. Все шоу снимаются на камеры 360º VR и постепенно, по одной песне, выкладываются для бесплатного онлайн-просмотра на сайте тура https://tour.temnikova.ru/look360.php. Специальная камера снимает всё, что происходит вокруг. При просмотре ролика зрители при наличии VR-очков могут «вращать камеру», фокусируясь на том, что им интересно. Так любой желающий может оказаться даже на сцене вместе с певицей. Первой выложена песня «Нет связи» из Воронежа.



Елена Темникова

- Мне часто пишут слушатели из отдаленных городов с просьбой приехать к ним с концертом. И я бы очень хотела оказаться в каждом городе нашей большой страны, но для меня чрезвычайно важно везти для всех абсолютно одинаковое шоу. А это невероятное количество оборудования и огромная команда специалистов. Мы поняли, что съемка в 360º исполнит мечты многих моих фанатов…

В конце тура все видео будут соединены в единое целое, так что каждый сможет посмотреть полноценное концертное шоу с живым составом музыкантов.

В прошлом году тур Елены Темниковой посетило более 100 000 человек, как сообщила сама певица.