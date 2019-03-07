Лепс запишет 80 песен Высоцкого

"Сейчас пытаюсь записать 80 произведений. Песни Высоцкого. Обычный альбом, гитара и голос только будет", - сказал Лепс на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.



ТЕКСТ

Он отметил, что, возможно, от некоторых песен "придется отказаться: у Владимира Семеновича было театральное образование, и у меня, бывает, не получается в той скорости, в которой он выговаривал, пытаемся решить, где-то получается, но, может, и не получиться".

Также он планирует к сентябрю выпустить еще несколько синглов.

Григорий Лепс выпустил уже несколько релизов с песнями Владимира Высоцкого в рок-аранжировках.