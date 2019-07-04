Лолита Милявская в пятый раз разводится с мужем

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, — это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего — совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. Не дам в обиду бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости! Пожалуй, все! Статус — свободен! Но это не значит, что я буду искать себе новое приключение. Поживу одна, буду наслаждаться семьей и работой», — заявила Лолита.

Певица прожила в браке с Дмитрием около девяти лет, по истечении которых, как признается Милявская, их отношения стали другими. У Дмитрия и Лолиты разница в возрасте 11,5 лет. Многие считали, что симпатичный тренер изменяет жене, когда та на гастролях. Тем не менее, по словам Лолиты, в их в паре царило взаимопонимание.



Лолита и Дмитрий расходятся

Брак с Дмитрием стал для Лолиты пятым по счету. До этого она предпочитала выходить замуж или за творческих людей, или за бизнесменов. Самым известным союзом артистки считается брак с Александром Цекало.