Как сообщила представительница певицы в своем блоге, сейчас Марина Абросимова чувствует себя хорошо.
Дорогие друзья! Сегодня у меня хорошая новость, которую ждали все! Позади все переживания и непростые времена. МакSим выписали из больницы, и она уже дома! Марина чувствует себя хорошо. Впереди много работы, только на ближайшие дни у нас: 21 мая завтра премьера нового клипа на песню «Абонент недоступен», 25 мая концерт в Ташкенте. 28 мая Благотворительный концерт в Москве. 30 мая в прямом эфире Русского Радио в гостях у Аллы Давлатовой. 1 Июня Фестиваль в Дюссельдорфе. И понеслось... Ближайшее время работа в студии над новым треком и самое главное, конечно же, традиционная встреча с вами, главными нашими людьми, нашими болельщиками и нашей поддержкой! Дату и время артистка сообщит дополнительно.
МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Певица спешила на съемки клипа, которые впоследствии состоялись без нее.
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