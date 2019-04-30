МакSим записала из больницы обращение к поклонникам

Новый альбом стал шестым в дискографии исполнительницы. Предыдущий альбом «Хорошо», вышел в три года назад.





Изначально альбом должен был называться «Мои секреты», однако в конце ноября МакSим презентовала обложку нового альбома с новым названием «Полигамность».



