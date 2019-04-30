МакSим записала из больницы обращение к поклонникам

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Певица МакSим (Марина Абросимова) записала аудиообращение к поклонникам.

Его опубликовала в инстаграме PR-директор Маргарита Соколова. МакSим рассказала, что идет на поправку, выполняет все указания врачей и готовится к возвращению домой.

"Пока еще болит голова и держится температура, но все становится с каждым днем легче. Скучаю", — добавила певица.

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку и подарки, многие из которых фанаты сделали своими руками.

МакSим после ДТП
МакSим после ДТП

Марина Абросимова попала в ДТП 23 апреля. У автомобиля, в котором она находилась, лопнуло колесо. Машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Певица получила ушибы и гематомы.

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