МакSим записала из больницы обращение к поклонникам

Его опубликовала в инстаграме PR-директор Маргарита Соколова. МакSим рассказала, что идет на поправку, выполняет все указания врачей и готовится к возвращению домой.
"Пока еще болит голова и держится температура, но все становится с каждым днем легче. Скучаю", — добавила певица.
Артистка поблагодарила поклонников за поддержку и подарки, многие из которых фанаты сделали своими руками.
Марина Абросимова попала в ДТП 23 апреля. У автомобиля, в котором она находилась, лопнуло колесо. Машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Певица получила ушибы и гематомы.
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