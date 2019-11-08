Оззи Осборн выпустил песню из будущего альбома «Ordinary Man»

Композиция войдет в новый альбом рокера «Ordinary Man», который увидит свет в январе 2020 года. Это первая сольная работа Оззи за последнее десятилетие.

Это баллада со стадионным распевом на припеве и эффектными, но шаблонными, гитарными риффами.



Оззи

Катализатором для создания пластинки послужила болезнь, приковавшая Осборна к постели на несколько месяцев. Музыкант признавался, что устал от жалости к себе и сочинил альбом за четыре недели. В его записи приняли участие продюсер и гитарист Эндрю Уотт, басист Guns N’Roses Дафф Маккэген и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чед Смит.