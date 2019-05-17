Rammstein родил Rammstein

Официально альбом был анонсирован 28 марта 2019 года, одновременно с выпуском сингла «Deutschland». Концертный тур в поддержку альбома начнется 27 мая 2019 года.

Рихард Круспе отметил, что для альбома будет создано также пять музыкальных клипов. Тизеры, содержавшие визуальные эффекты, были выпущены уже в конце марта. 28 марта 2019 года была выпущена песня «Deutschland», ставшая ведущим синглом альбома на цифровых платформах, а ее почти 10-минутное музыкальное видео было загружено на YouTube. В сингл также вошел ремикс за авторством Круспе. В этот же день, 28 марта, группа официально обнародовала дату выпуска альбома — 17 мая 2019 года, однако обложку или название они не раскрыли. Видео набрало 19 миллионов просмотров всего лишь через четыре дня. Сингл «Deutschland» был выпущен 12 апреля на виниле и CD, вместе с ремиксом Круспе.

Список треков был обнародован в период с 16 по 19 апреля на YouTube-канале группы с фрагментами (не более 30 секунд) из каждой песни. Также 18 апреля там была показана будущая обложка альбома. Менее чем через неделю группа опубликовала тизер на песню «Radio», которая была выпущена 26 апреля]. 15 мая, за 2 дня до официальной даты выхода, альбом был размещён неизвестными на ряде российских и иностранных торрент-трекеров, и благодаря этому стало известно, что альбом получил название «Rammstein».