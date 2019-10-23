Ревва-Алладин снял клип с Галустяном-джинном и ковром-самолетом

Клип, режиссерами которого стали Ревва и Сергей Грей, основан на сюжете фильма Гая Ричи "Аладдин" с Уиллом Смитом.

Нищий парень влюблен в принцессу (Наталья Горожанова). Однажды, сидя в пустыне с мартышкой Абу и мечтая о еде, он находит волшебную лампу с джинном (Михаил Галустян), который исполняет три его желания.

"Это продолжение истории любви из клипа "Зацепила". В прошлый раз красавица-Золушка "до порога довела, а любви не дала" . В этот раз — она решила сдаться и ответить — да!" — описал видео Ревва.



Артур Пирожков

Автор слов и музыки Антон Пустовой. Музыкальный продюсер: Денис Ковальский. Трек сделан в стилистике европопа нулевых годов, с привычно-аффектированным вокалом Реввы в припеве на автотьюне.

Ролик на песню "Зацепила", выпущенный в начале марта этого года, набрал более 134 миллионов просмотров.