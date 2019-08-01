Счетная палата сочла неэффективной господдержку классических концертов

Так, например, по Стратегии до 2030 года доля внебюджетных инвестиций в культуру к этому сроку должна составить не менее 25% от совокупных расходов за счет всех источников. При этом в Госпрограмме «Развитие культуры и туризма» до 2024 года аналогичный показатель установлен в абсолютном выражении – 95 млрд рублей. В Концепции развития концертной деятельности до 2025 года данный показатель вовсе отсутствует.

Кроме того, законодательно не закреплены меры государственной поддержки развития концертной деятельности. Организации получают помощь только на основании отдельных решений Президента и Правительства.

«Сегодня основным инструментом государственной поддержки концертных организаций являются субсидии на госзадание. Их доля в общем объеме бюджетного финансирования концертной деятельности составляет более 76%. Однако целью указанных субсидий является обеспечение только текущей деятельности организации, что не способствует поддержке развития концертной деятельности как сферы искусства. При этом альтернативные источники и инструменты финансирования отрасли не применяются», - отметила на Коллегии Директор департамента Счетной палаты Светлана Меркушина.

Контрольное ведомство предлагает Правительству исправить ситуацию и закрепить законодательно меры господдержки развития концертной деятельности, а также проработать механизм государственно-частного партнерства в этой сфере.

По мнению Счетной палаты, Концепция развития концертной деятельности реализуется неэффективно: нормативная база для развития этой сферы искусства в полном объеме не создана; охват участников для решения поставленных задач недостаточен.

Также контрольное ведомство указало на недостатки Программы развития музыкального образования – это один из инструментов развития концертной деятельности до 2025 года. С 2015 года число бюджетных мест в профильных учебных заведениях сокращается.

«При высокой стоимости обучения это влечет за собой ограничение доступности и музыкального образования, и, как следствие, недостаток профессиональных творческих кадров. В этой связи необходимо пересмотреть подходы к расчету контрольных цифр приема за счет целевых квот», – считает Светлана Меркушина.

Сфера культуры как объект и предмет наблюдения международной статистики освещена ограниченно. При этом ряд оркестров из России включены в топ-20 лучших оркестров мира, составленный авторитетным британским журналом о классической музыке Gramophone. В 2016 году консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и им. П. И. Чайковского вошли в 50 лучших образовательных учреждений мира в сфере искусства по результатам международного рейтинга QS World University Rankings by Subject Reforming Arts2016. В 2018 году в этом рейтинге их не оказалось.

По мнению Светланы Меркушиной, отсутствие системного подхода к участию в международных рейтингах снижает мотивацию концертных и образовательных организаций к созданию продукта (концерта) высокого уровня. Встаёт вопрос о формировании стимулирующих государственных мер поддержки образовательных организаций в сфере искусства для увеличения степени их привлекательности на международной арене и вхождения в рейтинг лучших профильных ВУЗов мира. Присутствие в таких рейтингах позволит увеличить долю иностранных студентов и преподавателей, будет способствовать улучшению имиджа страны.

Отмеченные Счетной палатой проблемы развития музыкального академического искусства на сегодняшний день требуют комплексного решения со стороны Минкультуры России и культурного сообщества.