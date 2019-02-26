Шнур вошел в Общественный совет по культуре Госдумы РФ

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Музыкант Сергей Шнуров, писатель Евгений Водолазкин, артист цирка Эдгард Запашный стали новыми членами Общественного совета при комитете Госдумы РФ по культуре.
Как пишет «Интерфакс», об этом сообщила 26 февраля 2019 года председатель комитета Елена Ямпольская.

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"Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", - сказала она.

Она перечислила тех, кто согласился присоединиться к членам Общественного совета на данный момент.

"Владыка Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский. Автор знаменитой книги "Несвятые святые", которую мне выпала честь редактировать. Ждали отца Тихона в нашем совете с первого дня, но для подобной деятельности требуется благословение патриарха", - сказала председатель комитета.

Другой кандидат - Евгений Водолазкин. "Выдающийся российский писатель, украшение отечественной словесности. Тонкий, глубокий, изумительно талантливый и поразительно скромный человек", - сказала Ямпольская.

Также вошел в совет Шнуров, добавила она. "Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная", - отметила глава комитета.

Ямпольская рассчитывает увидеть членов Общественного совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.

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