Святослав Вакарчук собрал партию и пойдет на выборы в Раду

"Партия "Голос" идет сегодня на выборы",- сказал Вакарчук на презентации политсилы. По его словам, "если президент будет предлагать изменения, мы будем выступать за еще большие изменения, если президент предаст своих избирателей, мы заставим его отвечать перед избирателями".

Вакарчук утверждает, что его партией не управляют олигархи. "Мы не берем у олигархов ни одной копейки, ни одной конфеты, они не создают и не финансируют наши сценарии. Никто не владеет нами",- заявил он.



Святослав Вакарчук

"Наш "Голос" будет звучать слаженно и сильно. Сегодня он звучит так: первое – интересы граждан Украины прежде всего. Второе – экзистенциальный выбор Украины – Европа. Третье – один закон для всех",- сказал Вакарчук.

По его словам, в партию вошли бывший замглавы министерства экономического развития Украины Юлия Клименко, бывший директор украинского филиала агентства по борьбе с коррупцией Transparency International Ярослав Юрчишин, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, врач-кардиолог Юрий Соколов, участник боевых действий в Донецком аэропорту, "киборг" с позывным "Богема" Андрей Шараскин, бывший исполняющий обязанности главы Одесской областной госадминистрации Соломия Бобровская.