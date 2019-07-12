«Океан Ельзи» выпустил балладу «Човен»

Песню я написал за пару дней до своего дня рождения в этом году, в начале мая. Родилась она буквально за полчаса, - приводит слова музыканта сайт 112.ua. - Я сел за рояль и начала появляться не только музыка, но и сразу слова, что бывает довольно редко. Впервые я ее спел под гитару друзьям на своем дне рождении, и вдохновленные тем, что им понравилось, мы с группой нашли время в этот не простой период и записали ее.
По словам Вакарчука, текст композиции «Човен» содержит в себе отсылки к историческим событиям на Украине.
Образ «левый и правый берег», когда с одной стороны «цветут сады», а с другой «чужие следы» для меня очень выстраданная история лично, - добавил лидер «Океана Ельзи».
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