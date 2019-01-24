Лидер «Океана Эльзы» подтвердил, что идет в политику

"Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует. Что тянет меня в политику, так это разочарование нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на рекламных щитах Киева невыносимо", - рассказал Вакарчук.



Святослав Вакарчук

По его словам, Украине нужны новые лидеры, пишет ТСН. Вместе с тем, он отметил, что не верит в революции, поскольку они "не дают устойчивых решений".