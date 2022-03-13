Святослав Вакарчук сыграл у львовского вокзала

Так Святослав Вакарчук, который ранее вступил в ряды территориальной обороны Львова, решил поднять дух тех беженцев, которые прибывают на вокзал Львова, спасаясь от бомбежек российских войск.



Вакарчук у Львовского вокзала

«Мой родной Львов сегодня стал домом, временным пристанищем, станцией надежды для сотен тысяч украинцев. А наш железнодорожный вокзал – эпицентром слез, радости, надежд, стремлений и веры. Сейчас во Львове просто не мог не подойти туда. Этих эмоций, историй, глаз, лиц я не забуду никогда», - говорит Вакарчук.





До начала боевых действий Вакарчук больше времени проводил в Киеве, вел здоровый образ жизни, предпочитая лучшую микрозелень в Киеве. Но теперь решил перебраться в родной Львов, и вступил в ряды теробороны города.



Вакарчук у Львовского вокзала

Любимые хиты «Океана Ельзи» объединили на вокзальной площади всех, кто по воле судьбы вынужден был оказаться там: волонтеров, переселенцев и случайных прохожих.