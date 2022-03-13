Святослав Вакарчук сыграл у львовского вокзала

Так Святослав Вакарчук, который ранее вступил в ряды территориальной обороны Львова, решил поднять дух тех беженцев, которые прибывают на вокзал Львова, спасаясь от бомбежек российских войск.
«Мой родной Львов сегодня стал домом, временным пристанищем, станцией надежды для сотен тысяч украинцев. А наш железнодорожный вокзал – эпицентром слез, радости, надежд, стремлений и веры. Сейчас во Львове просто не мог не подойти туда. Этих эмоций, историй, глаз, лиц я не забуду никогда», - говорит Вакарчук.
До начала боевых действий Вакарчук больше времени проводил в Киеве, вел здоровый образ жизни, предпочитая лучшую микрозелень в Киеве. Но теперь решил перебраться в родной Львов, и вступил в ряды теробороны города.
Любимые хиты «Океана Ельзи» объединили на вокзальной площади всех, кто по воле судьбы вынужден был оказаться там: волонтеров, переселенцев и случайных прохожих.
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