«Океан Эльзи» и Alyona Alyona спели про «Страну детей» на войне

«"Дети, которые проросли в небо страны ..." "Страна детей" - посвящение детям Украины, пострадавших в результате войны на востоке страны, вооруженных конфликтов, терактов. Премьера в День защиты детей - это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений», - говорится в описании клипа.

В конце 2020 Сергей Жадан предложил Святославу Вакарчуку создать песню на его стихотворение, посвященное памяти Даниила Дидика, парня, который в 2015 году погиб в Харькове в результате теракта во время Марша единства.

Видео к песне снят в начале мая в городе Лисичанск на востоке Украины. Главными героями стали дети от 8 до 13 лет, проживающих там.

Сергей Жадан : «Для меня это очень частная песня. Несмотря на то, что она говорит о вещах, которые касаются нас всех. Слишком щемящей тема детей, должны делать выбор, которые прикрывают собой взрослых, которые, прорастая в небо, фактически это небо над нами держат. Мне очень бы не хотелось, чтобы эта композиция воспринималась пафосно. Она о вещах болезненные, но дающие надежду. Прежде всего это песня, конечно, о любви».

Лидер «Океана Эльзи» сразу согласился, потому что текст - пронзительный и точный - просто не мог оставить равнодушным. Вакарчук написал композицию в очень нехарактерной для себя манере.

Святослав Вакарчук: « В последние полгода я начал изучать хип-хоп культуру и классический рэп начале 90-х. И попытался представить, чтобы было, если бы я читал. Так и записал демо. А потом у меня появилась еще одна идея: именно на эту песню сделать дуэт с Alyona Alyona, потому что она не только новое и актуальное поколение, но она еще и имела отношение к детям, потому что была воспитательницей в садике и чувствует эту тему, как никто другой».



ТЕКСТ

Также Алена написала свою часть текста, читает в треке.

Alyona Alyona: «Святослав рассказал мне, что есть замечательное стихотворение, написанное Сергеем Жаданом и оно будет новой песней ОЕ. Он наиграл на пианино мелодию, напел текст, и каждая строка, каждая нотка запали мне в душу. Я с большим удовольствием согласилась на то, чтобы записать этот фит, ведь такая тема мне близка. Среди моих подписчиков очень много детей из разных регионов страны, в частности тех, которые вынуждены были покинуть восточную Украину. Для меня большая честь сказать несколько слов о них, выразить им свою поддержку и слова благодарности именно в той манере, в которой я это умею делать лучше всего - посвятить трек».

Процесс работы над песней был настолько интенсивным, что возникла идея записать и выпустить одновременно две версии песни Океана: оригинальную версию ОЕ и стилистически другую версию от Alyona Alyona.

Святослав Вакарчук: «В результате творческих поисков решили сделать две версии песни. Одну версию оригинальную, "океановская", на которую мы с Виктором Придуваловым и Ярославом Пилунский сняли видео. А вторую, хип-хоп версию, сделала команда Алены. В ней совсем другой бит, она мягкая и использует мою лирическую музыку».