«Океан Ельзи» показал клип о войне и мире

Песня была написана несколько лет назад и должна была войти в новый альбом ОЭ в апреле 2022 года, но не сложилось. Видео, которое снимали пару недель назад, в частности, документальные кадры на Донбассе.
«В основе видео идея режиссера Олега Томина, когда в кадре одновременно происходят события в двух измерениях - жизнь в тылу и боевые действия на фронтах войны за Свободу и Независимость Украины. Но самое главное – это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки – война, на расстоянии руки – тыл. Тревога, боль, бессонные ночи ожидания короткого сообщения "все хорошо у нас", "я норм", "живой" или просто "+". И тут же – ярость к врагу, которая превращается в решительность, смелость и твердую веру в освобождение каждого метра своей страны. И идти к этой цели мы все вместе, каждый на своем участке единого фронта», - говорят музыканты.
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