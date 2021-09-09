Святослав Вакарчук впервые спел о родном Львове

«27 лет существует группа "Океан Ельзи", и за это время я не написал ни одной песни о Львове, хотя очень хотел. Просто я не умею писать песен "на злобу дня". Вообще не верю, что возможно так создать песню, которая будет жить. А сейчас в моей жизни то время, когда в силу разных обстоятельств я по другому осознал значение родного Львова для меня. Когда отношение к городу через годы выкристаллизовалось в тихую, но вечную любовь. Когда ты просто понимаешь, что это лучшее место на Земле для тебя было, есть и будет», - говорит Вакарчук.
Видео на песню «Город весны» было снят во Львове режиссером Виктором Придуваловым. Именно он когда-то снял культовое видео ОЕ "Холодно", и тоже во Львове. Оператор - Ярослав Пилунский. Один из интересных моментов случился на съемках. Всем известно, что Львов - один из самых дождливых городов Украины. В песне тоже есть строки о дожде. Однако, когда снимали видео, была прекрасная погода, чем все были откровенно довольны. И уже в 4 утра, когда шли съемки буквально последних кадров на словах "почему мы не можем забыть о ливнях" вдруг пошел сильный дождь. Этот момент сняли и он попал в клип.
О создании песни «Город весны» Святослав Вакарчук рассказал так.
«Появилась песня у меня неожиданно, гуляя по ... Мариинскому парку в Киеве! Хорошо помню, что это было в начале апреля этого года. Я часто гуляю сам, мне так нравится. В тот день шел и мыслями переносился во Львов, и почувствовал желание написать песню. В тот же миг родилась мелодия, и тут же сложились строки, не часто бывает у меня - одновременно создать и музыку, и стихи. Через полчаса я уже сидел за роялем и на 90% песня была готова. Такое бывает редко, но бывает, и это одна из таких песен».
Дуэт с солисткой группы «Один в каноэ» Ириной Швайдак возник неожиданно.
«Когда начал думать о коллаборации, с кем было бы органично записать такую песню, с совершенно львовским артистом, кто у меня тоже ассоциируется со Львовом и еще и песня изначально была акустической, то представить кого-то другого, чем «Один в каноэ», было невозможно. Я их уважаю и ценю, мне очень нравится их творчество. И спасибо Ире и Устиму, что откликнулись! Кроме того, Устим немного по другому сыграл оригинальную партию гитары, я еще тот гитарист. Он добавил своего стиля. Именно в настроении «Один в каноэ». Кроме того, он придумал замечательное соло на гитаре, которого не было в оригинальной версии. Партию фортепиано сыграл я, а вокальные спели я и Ира. По музыкальному продакшну, то его делала практически вся группа «Океан Ельзи». Мы сейчас работаем как коллективный продюсер - и Милош, и Дусик (Денис Дудко), и Денис Глинин, и я».<.blockquote>
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