Святослав Вакарчук впервые спел о родном Львове

«Океан Эльзи» и Alyona Alyona спели про «Страну детей» на войне Группа «Океан Эльзи» и рэперша Alyona Alyona выпустили новую песню под названием «Страна детей» на стихи поэта Сергея Жадана (смотреть клипы). «"Дети, которые проросли в небо страны ..." "Страна детей" - посвящение детям Украины, пострадавших в результате войны на востоке страны, вооруженных конфликтов, терактов. Премьера в День защиты детей - это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений», - говорится в описании клипа.







В конце 2020 Сергей Жадан предложил Святославу Вакарчуку создать песню на его стихотворение, посвященное памяти Даниила Дидика,...

«Океан Ельзи» показал классический «Океан Ельзи» Группа «Океан Ельзи» выпустила пронзительный боевик «Тримай» в лучших традициях Вакарчука, и клип на него (смотреть клип). Это уже второй сингл из будущего десятого студийного альбома «Океана Ельзи». Режиссер клипа Андрей Кириллов. В ролях возлюбленных снялись Фатима Горбенко и Василий Поварский.







В записи трека участвовал оркестр «Виртуозы Киева». Лидер команды Святослав Вакарчук, автор музыки и слов новой композиции, написал песню еще в феврале этого года, до начала всех карантинов и ограничений. И довольно быстро, буквально за две - три репетиции музыканты сделали ее демо. Потом начался студийная запись,...

«Океан Ельзи» после долгого перерыва выпустил клип на новую балладу Группа «Океан Ельзи» после творческой паузы выпустила первый новый сингл и клип «Коли ми станем собою» (смотреть клип). Эта гитарная лирическая баллада в лучших традициях группы войдет в будущий альбом «Океана Ельзи», над которым сейчас работают музыканты. Режиссер клипа - Анна Бурячкова. Музыканты играют песню в своей студии, за ними сквозь аквариум наблюдает некая длинноногая девушка (ее сыграла Варвара Лущик), и вот она уже вместе с музыкантами подпевает и танцует вместе со Святославом Вакарчуком







«Жизнь меняется, и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни...

Умер отец Святослава Вакарчука Бывший министр образования и науки Украины Иван Вакарчук скончался в возрасте 73 лет, об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын, фронтмен группы "Океан Эльзы" и депутат Верховной рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук. "Сегодня не стало моего самого близкого друга... Человек, который чувствовал, понял и знал меня лучше, чем кто-либо на этой земле... Любящего мужа, отца и дедушки не было... Человек, который создал сильную и любящую семью.



Настоящего патриота не стало... Человека, который обрел нашу независимость своим умом, а потом построил родное государство...



Не стало выдающегося ученого... Человека, влюбленного в науку, и верному ей до последнего дыхания...



Настоящего учителя не стало. Человек,...