«Океан Ельзи» после долгого перерыва выпустил клип на новую балладу

Эта гитарная лирическая баллада в лучших традициях группы войдет в будущий альбом «Океана Ельзи», над которым сейчас работают музыканты. Режиссер клипа - Анна Бурячкова. Музыканты играют песню в своей студии, за ними сквозь аквариум наблюдает некая длинноногая девушка (ее сыграла Варвара Лущик), и вот она уже вместе с музыкантами подпевает и танцует вместе со Святославом Вакарчуком

«Жизнь меняется, и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих», - говорит Анна Бурячкова.



Кадр из клипа

Любопытна история записи этой баллады в карантинное время, которую рассказали сами музыканты в соцсетях.

«2020-й год внес свои особенности и к работе над записью, в частности этой песни. Дело в том, что гитарную партию для нее записывал клавишник группы Милош Елич, поскольку гитарист «ОЕ» Владимир Опсеница еще в начале эпидемиологических ограничений весной застрял в Соединенных Штатах и работал с командой дистанционно. Именно так, находясь на онлайн связи с музыкантами в Киеве, он записал партию электрогитары на студии в Нью-Йорке. Интересен момент участия в записи новой песни детского хора. Это был уникальный (и здесь можно смело использовать это слово) состав - дети музыкантов и друзей группы, которые специально собрались для записи этой композиции».