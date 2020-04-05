Умер отец Святослава Вакарчука

"Сегодня не стало моего самого близкого друга... Человек, который чувствовал, понял и знал меня лучше, чем кто-либо на этой земле... Любящего мужа, отца и дедушки не было... Человек, который создал сильную и любящую семью.
Настоящего патриота не стало... Человека, который обрел нашу независимость своим умом, а потом построил родное государство...
Не стало выдающегося ученого... Человека, влюбленного в науку, и верному ей до последнего дыхания...
Настоящего учителя не стало. Человек, который научил и воспитал тысячи других людей...
Спасибо папа... Люблю тебя и всегда буду любить...
С Богом...
P.S. Учитывая карантинные ограничения и желания семьи, прощание с Джоном Вакарчуком будет частным. Заранее спасибо всем за понимание!", - написал Вакарчук.
Иван Вакарчук возглавлял министерство образования и науки Украины с 2007 по 2010 год. Также он руководил Институтом национальной памяти Украины и был удостоен звания Героя Украины. Помимо этого Иван Вакарчук был ученым-физиком и ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко.
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