«Океан Эльзы» показал через что проходят влюбленные в новом клипе

«Для меня эта песня с первого прослушивания счастливая и болезненная одновременно. Хотелось метафорически показать, через что проходят влюбленные люди, которые, возможно, слишком быстро стали друг для друга всем миром. Иногда, для того, чтобы "переиздать" свою любовь, надо пройти сквозь огонь отношений. И только после этого понять, насколько важно оставаться рядом и поддерживать свет и тьму близкого человека», - говорит режиссер клипа Анна Бурячкова.

Съемки проходили в конце мая в Киеве.