«Океан Ельзи» показал классический «Океан Ельзи»

Это уже второй сингл из будущего десятого студийного альбома «Океана Ельзи». Режиссер клипа Андрей Кириллов. В ролях возлюбленных снялись Фатима Горбенко и Василий Поварский.
В записи трека участвовал оркестр «Виртуозы Киева». Лидер команды Святослав Вакарчук, автор музыки и слов новой композиции, написал песню еще в феврале этого года, до начала всех карантинов и ограничений. И довольно быстро, буквально за две - три репетиции музыканты сделали ее демо. Потом начался студийная запись, участие в котором приняли все музыканты группы. Здесь пришлось уже поработать дольше. К работе пригласили даже оркестр «Виртуозы Киева».
По словам Вакарчука, "Держи" - это классический Океан Эльзы.
Святослав Вакарчук: «В нашем новом альбоме будет достаточно экспериментов со звучанием, а вот именно сегодняшняя премьера, песня «Держи» - это, если хотите, классический «Океан Ельзи», какой он есть и как мы себе его представляем. Мы сознательно делали "Держи" такой. Фактически - это крик души, одетый в лучший музыкальный "океановский" наряд ".
По словам режиссера Андрея Кириллова, впервые услышав песню, он четко увидел историю того, что в трудный момент жизни рядом должен оказаться и человек, на которого ты можешь положиться. Именно та, которая может протянуть руку тебе, а ты - ей.Андрей Кириллов, режиссер: "Для меня в песне есть небольшой парадокс, суть которого очертил бы так: пока ты меня держишь - я могу летать! Это и стало нашей основной идеей, отражение которой я увидел в истории о двух людях, которые когда-то прекратили отношения, а через много лет поняли, что должны снова быть вместе и вернуться в место, где когда-то они и разошлись".
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