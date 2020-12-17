«Океан Ельзи» показал классический «Океан Ельзи»

Это уже второй сингл из будущего десятого студийного альбома «Океана Ельзи». Режиссер клипа Андрей Кириллов. В ролях возлюбленных снялись Фатима Горбенко и Василий Поварский.

В записи трека участвовал оркестр «Виртуозы Киева». Лидер команды Святослав Вакарчук, автор музыки и слов новой композиции, написал песню еще в феврале этого года, до начала всех карантинов и ограничений. И довольно быстро, буквально за две - три репетиции музыканты сделали ее демо. Потом начался студийная запись, участие в котором приняли все музыканты группы. Здесь пришлось уже поработать дольше. К работе пригласили даже оркестр «Виртуозы Киева».

По словам Вакарчука, "Держи" - это классический Океан Эльзы.