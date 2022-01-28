«Океан Ельзи» выпустил французскую «Весну»

Группы «Океан Ельзи» и «Один в каноэ» выпустили совместный дуэт и клип «Место весны», посвященный родного городу Святослава Вакарчука Львову (смотреть клип).

«27 лет существует группа "Океан Ельзи", и за это время я не написал ни одной песни о Львове, хотя очень хотел. Просто я не умею писать песен "на злобу дня". Вообще не верю, что возможно так создать песню, которая будет жить. А сейчас в моей жизни то время, когда в силу разных обстоятельств я по другому осознал значение родного Львова для меня. Когда отношение к городу через годы выкристаллизовалось в тихую, но вечную любовь. Когда ты просто понимаешь, что это лучшее место на Земле для тебя...