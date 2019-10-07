«Океан Ельзи» показал песню «Перевал» из фильма «Захар Беркут»

"Партия "Голос" идет сегодня на выборы",- сказал Вакарчук на презентации политсилы. По его словам, "если президент будет предлагать изменения, мы будем выступать за еще большие изменения, если президент предаст своих избирателей, мы заставим его отвечать перед избирателями".





Вакарчук утверждает, что его партией не управляют олигархи. "Мы не берем у олигархов ни одной копейки, ни одной конфеты, они не создают и не финансируют наши сценарии. Никто не владеет нами",- заявил он.

