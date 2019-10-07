«Океан Ельзи» показал песню «Перевал» из фильма «Захар Беркут»

"История Захара Беркута и отважных тухольцев — это история об одной из главных вещей в мире — о мужестве. О мужестве мужчин, женщин, детей. О том же мужестве, что не раз всем нам помогала преодолеть не один крутой поворот судьбы, не один перевал. Круто, что эту историю рассказали снова, прямо сейчас. И именно об этом наша новая песня. Я уже видел рабочие материалы фильма, это правда круто. Очень жду его премьеру", - сказал Вакарчук про фильм.
Дополнительные сцены с солистом группы Святославом Вакарчуком были отсняты на натурной площадке студии FILM.UA, на восстановленных декорациях огромного горного ущелья, созданной специально для фильма.
Сюжет фильма разворачивается в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников - братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают ранее плененных славян. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако небольшая община горских охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.
Режиссером фильма стал Ахтем Сеитаблаев. Главные роли исполнили американцы Роберт Патрик (Захар Беркут) и Рокки Майерс (Иван), шотландец Томми Флэнаган (Тугар Волк).
Ленту снимали на английском языке, но для украинского проката сделан украинский дубляж. Фильм «Захар Беркут» выходит в прокат 10 октября.
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