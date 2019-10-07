«Океан Ельзи» показал песню «Перевал» из фильма «Захар Беркут»

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Группа «Океан Ельзи» представила песню «Перевал», в клипе которой использованы кадры из фильма «Захар Беркут», саундтреком которого она стала (смотреть клип).

"История Захара Беркута и отважных тухольцев — это история об одной из главных вещей в мире — о мужестве. О мужестве мужчин, женщин, детей. О том же мужестве, что не раз всем нам помогала преодолеть не один крутой поворот судьбы, не один перевал. Круто, что эту историю рассказали снова, прямо сейчас. И именно об этом наша новая песня. Я уже видел рабочие материалы фильма, это правда круто. Очень жду его премьеру", - сказал Вакарчук про фильм.

Дополнительные сцены с солистом группы Святославом Вакарчуком были отсняты на натурной площадке студии FILM.UA, на восстановленных декорациях огромного горного ущелья, созданной специально для фильма.

Сюжет фильма разворачивается в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников - братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают ранее плененных славян. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако небольшая община горских охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.

Святослав Вакарчук на съемках клипа
Святослав Вакарчук на съемках клипа

Режиссером фильма стал Ахтем Сеитаблаев. Главные роли исполнили американцы Роберт Патрик (Захар Беркут) и Рокки Майерс (Иван), шотландец Томми Флэнаган (Тугар Волк).

Ленту снимали на английском языке, но для украинского проката сделан украинский дубляж. Фильм «Захар Беркут» выходит в прокат 10 октября.

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