Валерия обнажилась, чтобы спеть «Нет шанса»

Релиз сингла осуществил лейбл Zhara.

- Нет шанса не влюбиться или пройти мимо, - написал про новинку муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин в своем инстаграме.

По словам Пригожина, на эту композицию уже снят видеоклип, который будет представлен 5 июля. Продюсер показал в своем микроблоге один из дерзких образов, в котором предстанет в клипе Валерия – на снимке певица запечатлена в экстремально коротких шортах с блестящими колготками-сеткой и черной лаковой куртке.



Валерия

Большинство читателей Пригожина его выбор нарядов для жены не одобрили.

С улицы красных фонарей, да еще в возрасте. - пишет kalenteva.nadezhda.

Ну кому интересны ноги женщины на шестом десятке?! - считает olaluma.

Если мне нравится голос певицы, мне совсем не нужно видеть ее попу, это очень личное и лишнее. Валерия, не поддавайтесь на эти "модные" штучки. Ваши поклонники будут любить Вас и одетой, - считает jliakunys.

Однако нашлись и те, кто поддерживает желание продюсера показывать жену обнаженной.

Хватит цифры считать в самом деле! Зациклены наши людишки на возрасте. Красивые ноги можно в любом возрасте показывать. Бывает, и некоторым 20-летним не нужно короткое одевать. Все зависит от фигуры, - поддерживает _blondi_ka_.