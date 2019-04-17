Валерия поздравила себя с днем рождения песней

И автором музыки, и автором текста стала сама Валерия Перфилова.
Первым жену поздравил Иосиф Пригожин:
Сегодня День рождения у моей любимой Валерии, и я, пользуясь случаем, хочу поздравить публично и ещё раз признаться в любви. Спасибо за любовь, спасибо за терпение, спасибо за невероятную возможность быть рядом с тобой. Для меня ты всегда будешь проводником и постоянным поводом для гордости и восхищения. Человек редких качеств и и профессионализма с потрясающим чувством юмора. Ты бриллиант с идеальной огранкой и высокой чистотой. С любовью и уважением, всегда твой любящий муж. Я поздравляю тебя с выходом твоего первого авторского сингла #мынепохожи . Слушайте на всех мировых музыкальных площадках. Ждём комментарии про песню.
Сегодня особенный день, и не только потому что 17 апреля родилась Валерия, и все мы её от души поздравляем, а ещё и потому что сегодня день рождения её авторского сингла #мынепохожи который она посвятила мне! - гордо добавил Пригожин.
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