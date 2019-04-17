Валерия поздравила себя с днем рождения песней

«...у нас было целое приключение. Мороз сегодня стоял злющий, и когда выезжали из Хабаровска, подумала, что если в такую погоду что - то на дороге случится, можно сто раз замёрзнуть, пока помощь придёт. Как в воду глядела. Через 200км пути наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный. Слава Богу, скорость была невысокой, так как выезжали со стоянки у придорожного кафе, и машина только начинала брать разгон.