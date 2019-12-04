Валерия спела дуэтом с Назимой

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Вышла в свет дуэтная песня певицы Валерии и артистки лейбла Black Star под именем Наzима «Тысячи историй» (слушать песню).

Назима Джанибекова - казахстанская певица, работающая в жанре хип-хоп. Финалистка первого сезона телевизионного шоу «Песни» на ТНТ.

- Когда-то папа купил мне караоке домой, это было в четвертом классе, - говорит Назима. - И я постоянно перепевала все песни Валерии, особенно любила «Самолет». Потом Валерия приезжала к нам в Казахстан на «Фабрику звезд». И когда появилась возможность, я пригласила Валерию спеть дуэтом.

Валерия и Наzима «Тысячи историй»
Валерия и Наzима «Тысячи историй»

- Я помню Назиму по казахской «Фабрике звезд». Иосиф сказал мне, что получил предложение от Black Star о дуэте, и я сразу согласилась. Красивая, прекрасно поет! И артист она уже опытный! - подчеркнула Валерия.

Сейчас снимается клип на эту песню.

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