Валерия спела дуэтом с Назимой

Назима Джанибекова - казахстанская певица, работающая в жанре хип-хоп. Финалистка первого сезона телевизионного шоу «Песни» на ТНТ.
- Когда-то папа купил мне караоке домой, это было в четвертом классе, - говорит Назима. - И я постоянно перепевала все песни Валерии, особенно любила «Самолет». Потом Валерия приезжала к нам в Казахстан на «Фабрику звезд». И когда появилась возможность, я пригласила Валерию спеть дуэтом.
- Я помню Назиму по казахской «Фабрике звезд». Иосиф сказал мне, что получил предложение от Black Star о дуэте, и я сразу согласилась. Красивая, прекрасно поет! И артист она уже опытный! - подчеркнула Валерия.
Сейчас снимается клип на эту песню.
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