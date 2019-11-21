Валерия возглавит движения против домашнего насилия

Об этом рассказала соавтор законопроекта Оксана Пушкина на пресс-конференции, посвященной инициативе.
— Вчера был очень любопытный звонок в 12 часов ночи, — приводит ее слова «Сплетник». — Мне звонит Валерия. Я очень ждала, что кто-то из публичных людей возглавит эту кампанию. Мне этого реально не хватало. Когда о законопроекте ей сообщила дочь, она решила подключиться. Валерия сказала мне, что готова возглавить движение в защиту закона. Это уже большой перелом в ментальности людей, потому что еще сама Валерия долгие годы не могла сама никуда постучаться. У нее рядом не было кризисного центра. У нее была церковь, куда она сбегала.
По мнению телеведущей, создание кризисных центров необходимо. Сама Валерия пока не дает комментариев на эту тему, но в прошлом неоднократно признавалась, что подвергалась домашнему насилию в предыдущем браке.
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