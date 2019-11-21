Валерия возглавит движения против домашнего насилия

Скандалы вокруг Российской Медиа-Группы, включающей основной актив «Русское Радио» продолжаются. После удивительного даже по меркам криминальных 90-х годов завладения РМГ продюсером Владимиром Киселевым атаки на него не стихают. Недавно главным критиком выступил Игорь Крутой, обвинивший Киселева в противодействии фестивалю «Новая Волна» в Сочи и навязанным ротациям сыновей Киселева в эфире «Русского Радио». К критике Киселева присоединились Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш и певица Слава.

