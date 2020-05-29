Ани Лорак обратилась к возлюбленному

Трек выпустило Первое музыкальное издание.
— Быть любимой – это желание каждой девушки, — рассуждает Ани Лорак в инстаграме. — Такое простое желание, но так непросто найти ту самую любовь. Пусть эта песня притянет в вашу жизнь искреннюю, взаимную любовь!
Трек посвящен возлюбленному лирической героини — она поет, что хочет быть его любимой и просыпаться с ним рядом. Песня сделана в привычной для Лорак стилистике европопа с гитарными балладными соло.
— Слушайте, скачивайте и делитесь тем, что чувствуете! — обратилась Лорак к поклонникам.
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