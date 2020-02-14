Артур Пирожков выпустил альбом и клип

Релиз альбома состоялся в День святого Валентина, как ранее и обещал артист.

В альбом, выпущенный лейблом Warner Music Russia, вошло 12 треков, девять из которых – оригинальные композиции и три кавер-версии.



ТЕКСТ

Часть из них, в частности песни «Чужая» и «Летим со мной», Артур Пирожков выпустил ранее в виде синглов. На песню «Летим со мной» музыкант также представил сегодня черно-белый видеоклип форматом 3:4, в котором прогуливается по берегу моря с некой девушкой.

«Это не просто очередное видео, это манифест нежности и чувственности, приглашение любить и быть любимыми. Лирический герой Артура Пирожкова снова поет о самом главном чувстве в жизни – о любви, – а новое видео помогает вам проникнуться всем сердцем и глубоко погрузиться в совершенно особенную атмосферу. Слушайте, смотрите, любите и – «Летим со мной»!»