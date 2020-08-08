Баста и Zivert сыграли взрослые отношения

6 октября на сцене Кремлевского дворца пройдет трибьют легендарной группе «Кино» «Звезда по имени солнце», в котором выступят уже заявленные ранее «Симфоническое кино» Юрия Каспаряна и группа «Сплин». Сегодня организаторы раскрыли основную интригу предстоящего концерта. Третьим участником объявлен Василий Вакуленко, известный всем под псевдонимом Баста.