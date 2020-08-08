Баста и Zivert сыграли взрослые отношения

Клип, снятый Алексеем Куприяновым, рассказывает под неспешную босанову историю пары с разных сторон и от лица обоих влюбленных. Главные роли сыграли сами артисты.
– Это абсолютно особенная для меня премьера... О том, каким невероятным образом сбываются мечты. А сама композиция и снятое на неё лиричное немое кино - моя история о том, как я повзрослела... - говорит Зиверт. - Баста для меня не просто музыкант, творчество которого я безмерно люблю, это человек, чья музыка воспитывала во мне стремление найти свой путь и никогда не сдаваться, эта музыка помогала жить годами.. Этот дуэт всегда был моей мечтой! А то, что мы сделали вместе - это не песня, это взрослый, осознанный диалог между мужчиной и женщиной, которые просто однажды понимают, что когда уходит любовь, бессилен Бог. Видео, созданное талантливым Алексеем Куприяновым для визуального описания этого диалога, - настоящее немое кино. А я всегда мечтала сняться в кино и всегда видела себя именно в драматической роли. Но я не играла. Я прожила каждый кадр, как скриншот из собственной жизни, вытаскивая наружу то, что каждый из нас, включая меня, хотя бы однажды пережил. Расставание - до боли знакомое чувство для каждого живого сердца. Что мы на самом деле любим? Самого человека или то чувство, что испытываем рядом с ним? Почему именно на самом деле скучаем, когда всё разбивается вдребезги?
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