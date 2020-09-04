Егор Крид и The Limba хотят повторить успех «X.O» в «Coco L'Eau»

Егор Крид и The Limba написали трек со знакомым вайбом, подобрав похожий трэповый бит. Только на этот раз песня не о коньяке, а об известной марке духов «Coco L'Eau». В треке всё же есть строчка «её бокал полон Х.О» из припева первоначальной композиции. Она звучит один раз, после чего Егор обыгрывает ту же мелодию в своём куплете.

«Давно заметил талант The Limba, и в целом нравится, как правильно двигается артист. Он предложил вместе поработать, я нашёл бит, и за вечер мы сделали суперхит, сниппет в один день разорвал TikTok», — рассказал Егор Крид.



Егор Крид и The Limba

«После выхода песни «X.O» мы списались с Егором в Instagram, и он лестно высказался о песне. C этого и началось наше знакомство. После мы решили встретиться на студии и поработать вместе. Вариантов у нас было много, но в итоге мы решили выпустить песню, которая родилась буквально за один вечер», - высказался The Limba.

В конце клипа можно увидеть, как The Limba с Егором Кридом джемят под живой аккомпанемент клавиш с рояльным тембром.