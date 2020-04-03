Григорий Лепс выпустил дворовые песни Высоцкого под гитару

— Альбом посвящен раннему творчеству Высоцкого, для которого характерен так называемый дворовый жанр, отражающий атмосферу послевоенной Москвы, наводненной шпаной, — написал артист в инстаграме. — Часть песен этого альбома хорошо известна, включая знаменитую «Татуировку» — она считается первой песней Высоцкого, но большая часть песен — это малоизвестные композиции, их записей в хорошем качестве практически нет. Во многом это и стало главной идеей всего проекта «Честь Имею!» — вернуть к жизни интересные, глубокие песни Высоцкого, записав их с сохранением стиля исполнения автора, но в современном качестве звучания.
По словам исполнителя, в альбом вошли его любимый произведения Высоцкого — те, которые он любит «петь на кухне под гитару в компании своих близких».
— Я долго подходил к тому, чтобы записать их на студии и показать вам, — признается Лепс. — Наверное, это одна из самых сложных для меня записей. Вроде песни простые, звучит только гитара и голос. Но за ними таятся невероятные эмоции, сильные чувства, мысли. Исполнить эти произведения плохо для меня недопустимо. Исполнить хорошо, чтобы было не стыдно – очень тяжело. На запись этих произведений у меня ушло полтора года, проделана серьезная работа. Получилось не стыдно, и я доволен результатом. Но судить вам, мои слушатели.
Песни Высоцкого нас всегда поддерживали. Мы их слушали, когда нам было тяжело и когда было радостно. Пусть эти песни поддержат каждого из вас в эпоху вынужденной самоизоляции и карантина.
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