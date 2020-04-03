Григорий Лепс выпустил дворовые песни Высоцкого под гитару

— Альбом посвящен раннему творчеству Высоцкого, для которого характерен так называемый дворовый жанр, отражающий атмосферу послевоенной Москвы, наводненной шпаной, — написал артист в инстаграме. — Часть песен этого альбома хорошо известна, включая знаменитую «Татуировку» — она считается первой песней Высоцкого, но большая часть песен — это малоизвестные композиции, их записей в хорошем качестве практически нет. Во многом это и стало главной идеей всего проекта «Честь Имею!» — вернуть к жизни интересные, глубокие песни Высоцкого, записав их с сохранением стиля исполнения автора, но в современном качестве звучания.

По словам исполнителя, в альбом вошли его любимый произведения Высоцкого — те, которые он любит «петь на кухне под гитару в компании своих близких».