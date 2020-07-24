Григорий Лепс завершил пятичастный цикл песен Высоцкого

Всего выйдет пять альбомов Лепса с песнями Высоцкого, в альбоме «На дистанции» Лепс исполняет баллады Высоцкого. Это 22 истории о жизни, исполненные и записанные в аутентичной манере певца под аккомпанемент гитары Тимура Ведерникова.



