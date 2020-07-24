Григорий Лепс завершил пятичастный цикл песен Высоцкого

— Называется альбом «Кони привередливые». И, конечно, одноименная песня там тоже будет. Это сложное произведение для исполнения и очень тяжелое эмоционально. Но иначе ее спеть просто нельзя. На этом альбоме «Кони» будут с новой инструментальной аранжировкой. Это единственная песня из всего цикла, записанная не под гитару Тимура Ведерникова. Мы постарались ее сделать похожей на оригинальную запись, но в то же время чтобы она была другой. Записывать каждую песню Высоцкого было сложно, в том числе и физически. Многое не получалось сразу. А на этом альбоме, вероятно, собраны самые сложные песни по записи, по эмоциям.
Ранее вышли первые четыре части: «Мой первый срок», «Разведка боем», «На дистанции» и «Городской романс».
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