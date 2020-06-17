The Killers визуализировал My Own Soul's Warning

Трек войдет в шестой студийный альбом Imploding Mirage рок-музыкантов, который должен выйти в конце этого года.

Брэндон Флауэрс поет: «Я пытался пойти против предупреждения моей собственной души / Но в конце концов, что-то просто не чувствовалось правильным / О, я пытался нырять, даже несмотря на то, что небо штормило, формировались грозовые тучи. / Но, черт возьми, я думал, что могу летать, и тогда я ударился о землю».



Killers

Imploding Mirage - продолжение альбома Wonderful Wonderful 2017 года, который возглавил Billboard 200 и содержал сингл «The Man», который достиг пика № 2 в чарте альтернативных песен Billboard.

Ведущий сингл «Caution» вышел в марте.