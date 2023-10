The Killers показала вампиршу в «Your Side of Town»

Главная героиня – танцовщица кабаре, хранящая опасный секрет. На самом деле она вампир: героиня выслеживает юную девушку-жертву и пьет у нее кровь.

Режиссером видео «Your Side of Town» выступил Тим Маттиа, уже работавший с The Killers над клипом «The Man». Также он сотрудничал с Twenty One Pilots, Linkin Park и Hurts.



The Killers

Премьера песни «Your Side of Town» состоялась 25 августа: тогда многим понравилась новая работа The Killers, но некоторые посчитали, что она больше похожа не на The Killers, а на Pet Shop Boys. Вскоре после релиза сингла фронтмен группы Брэндон Флауэрс признался, что он свернул выпуск нового альбома The Killers. Об этом музыкант рассказал в интервью The Times:

«В середине процесса записи я понял, что не могу этого сделать. Это не тот альбом… Думаю, вы больше не услышите от нас подобных песен».

Скорее всего, вокалист The Killers под «подобными песнями» имеет в виду «Your Side of Town» и прошлогодний сингл «Boy», также выдержанный в синти-поп-стилистике. Если «Your Side of Town» сравнивали с Pet Shop Boys, то в «Boy» можно услышать клавишное соло, очень похожее на «A Little Respect» Erasure. Сейчас Брэндону Флауэрсу интересен другой стиль – вроде альбома «Pressure Machine» (2021), последней на сегодня студийной работы The Killers.

В том же интервью The Times Брэндон Флауэрс подчеркнул, что он гордится дебютным альбомом The Killers «Hot Fuss» (2004) – но тогда ему было всего 22 года, а сейчас уже 42. В настоящий момент музыканту интереснее писать более спокойные треки и выступать на небольших площадках.