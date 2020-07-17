The Killers показали клип с кадрами фильма

Группа также назвала дату выхода нового альбома «Imploding the Mirage», его выпуск запланирован на 21 августа. Релиз изначально планировался на 29 мая на лейбле Island Records, но его пришлось отложить из-за пандемии.

Клип на песню включает в себя кадры из готовящегося фильма, снятого совместно с режиссером Сингом Ли. В видео на трек «Caution» также вошли кадры, которые попадут в картину. Премьера состоится на Apple Music.



The Killers

Новый альбом «Imploding the Mirage» включит в себя еще несколько коллабораций с другими артистами. Среди гостей на пластинке также значатся психоделик фолк исполнительница Weyes Blood, фронтмен War on Drugs Адам Грандусиэль, кантри-поп певица K.D. Lang, инди-поп квартет Lucius и вокалист и гитарист Блейк Миллс.