The Killers выпустили альбом «Imploding The Mirage» и клип

В альбом вошло 10 треков, включая уже опубликованные синглы «Caution», «Fire in Bone», «My Own Soul's Warning» и «Dying Breed».

Это первый альбом группы без ведущего гитариста Дэйва Кеунинга, который не гастролировал и не записывался с Killers с 2017 года. В записи альбома приняли участие гитарист War on Drugs Адам Гранофски, гитарист Блейк Миллс, певицы Кэй Ди Лэнг и Уэйз Блад, группа Lucius и Линдси Бакингем (экс-Fleetwood Mac). Запись пластинки проходила в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Парк Сити (штат Юта). «Imploding The Mirage» спродюсирован канадскими продюсерами Шоном Эвереттом и Джонатаном Радо из группы Foxygen.



The Killers

Обложка альбома - картина Dance of the Wind and Storm американского художника Томаса Блэкшира. Одновременно музыканты выпустили видео на песню My Own Soul’s Warning в версии Майкла Хили.

Альбом звучит бодро, и уверенно доказывает, что The Killers по-прежнему находится в пантеоне альт-рока.