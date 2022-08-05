Killers спел «Boy» про смену приоритетов

Альбом представляет собой возвращение гитариста Дэйва Кеунинга в студию с группой после его отсутствия на предыдущем альбоме «Imploding the Mirage». Он был сооснователем The Killers вместе с Брэндоном Флауэрсом, но покинул группу в 2017 году, чтобы заняться сольными проектами. В то же время как басист Марк Стоермер был сокращен из группы из-за трудностей, вызванных COVID-19 пандемии во время записи.







«Все оказалось поставлено на паузу. И впервые за долгое время я столкнулся с тишиной.