Killers спел «Boy» про смену приоритетов

Как рассказал фронтмен Брэндон Флауэрс, песня была написана даже до выхода альбома, и именно она стала отправной точкой для его создания. Посмотреть лирик-видео через VPN можно здесь
«Недавно я вернулся в Юту и начал ездить в Нефи, где я вырос. Я обнаружил, что место, из которого я так отчаянно хотел уйти в 16 лет, теперь стало местом, куда я не мог перестать возвращаться. У меня есть сын примерно того же возраста, что и я в тот период моей жизни. С «Boy» я хочу протянуть руку и сказать себе — и своим сыновьям — не думать об этом слишком много. И искать в своей жизни «белые стрелы». Для меня сейчас белые стрелы — это моя жена, дети, мои песни и сцена», - говорит музыкант.
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