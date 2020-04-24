The Killers визуализировал павлинов

Новая песня называется «Fire In Bone». Музыканты написали в своем инстаграме, что эта песня стала одной из любимых на альбоме.

Также группа выпустила видео с визуалайзером, в котором птицы оживают на глазах.

Новый альбом группы включит в себя еще несколько коллабораций с другими артистами. Среди гостей на пластинке также значатся психоделик фолк исполнительница Weyes Blood, фронтмен War on Drugs Адам Грандусиэль, кантри-поп певица K.D. Lang, инди-поп квартет Lucius и вокалист и гитарист Блейк Миллс. «Imploding The Mirage» станет шестым в дискографии группы и первым, записанным после переезда музыкантов из родного Лас-Вегаса. Фронтмен команды Брэндон Флауэрс отметил, что новая пластинка вдохновлена музыкой Брюса Спрингстина, Питера Гэбриэла, Кейт Буш и New Order.



The Killers

Ранее The Killers выпустили первый сингл с альбома «Caution», записанный вместе с гитаристом Линдси Бакингемом, а затем представили его несколько раз в онлайн-стримах и программе Джимми Киммела.