The Killers вернулись с «Bright Lights»

На ней снова собрались четверо оригинальных участников группы: вокалист Брэндон Флауэрс, гитарист Дэйв Кюнинг, басист Марк Стормер и барабанщик Ронни Вануччи. Гитарист и басист The Killers на некоторое время покидали группу. Так, альбом «Imploding the Mirage» (2020) вышел без участия Дэйва Кюнинга, а на пластинке «Pressure Machine» (2021) отсутствует Марк Стормер. В создании сингла 2023 года «Your Side of Town» Стормер тоже не участвовал – на бас-гитаре сыграл Стюарт Прайс, продюсер трека.

Название песни «Bright Lights» перекликается с одним из главных хитов группы, «Mr. Brightside». Но если «Mr. Brightside» скорее танцевальный, электронный, то в «Bright Lights» больше влияния кантри-музыки и госпела. И голос Брэндона Флауэрса звучит заметно ниже – все-таки со времен «Mr. Brightside» прошло более 20 лет.

The Killers

Автором «Bright Lights» выступил Флауэрс, а продюсерами стали Шон Эверетт и Джонатан Радо – оба музыканта уже ранее работали с The Killers.