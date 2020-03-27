Леонид Агутин выпустил еще один испанский альбом

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Леонид Агутин выпустил сегодня новый альбом «La Vida Cosmopolita» (слушать альбом).

Intermedia напоминает, что пластинка является своеобразным продолжением альбома «Cosmopolitan Life» 2005 года.

- Конечно же, не только я работал над этой пластинкой, - написал Леонид в фейсбуке. - Мощная бригада профессионалов приложила серьёзные усилия и задействовала самые искренние душевные ресурсы для создания этого, скажем так, продукта. Просто именно я должен был быть автором мелодий, исполнителем, лидером и вдохновителем проекта, пропагандирующим музыкальный стиль, которым я занимаюсь всю основную жизнь и считаю своим главным творческим и профессиональным приобретением. И что особенно важно - на родном языке носителей этой культуры! Уверен, дорогие мои друзья, что вы не будете разочарованы, как минимум, качеством и уровнем, а там уж, как говорится, на вкус и цвет...

Леонид Агутин и Diego Torres
Леонид Агутин и Diego Torres

В записи 11 треков «La Vida Cosmopolita» в студии Hit Factory Criteria Miami приняли участие множество приглашенных латиноамериканских музыкантов. В их числе Диего Торрес, Эл Ди Меола, Джон Секада, Амори Гутьеррес, Эд Калле и др.

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