Лепс выпустит еще пять альбомов песен Высоцкого

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Григорий Лепс выпустит серию из пяти альбомов с песнями Владимира Высоцкого из разных периодов его творчества.

Основной упор будет сделан на издании редких, малоизвестных песен, сообщает выпускающий лейбл «Юнайтед Мьюзик Групп».

«Работа над проектом велась более полутора лет на студии исполнителя с участием лучших российских музыкантов. Целью этой работы было сохранение аутентичной манеры исполнения песен Высоцкого, но с использованием современных возможностей звучания. В результате песни Высоцкого, исполненные Григорием Лепсом, слушаются очень музыкально, вызывают отклик и у любителей творчества Высоцкого, и у поклонников Лепса», - сообщает лейбл.

Григорий Лепс
Григорий Лепс

Проект состоит из тематических альбомов: жанровые песни “Мой первый срок”, лирические композиции “Городской Романс”, военные песни “Разведка Боем”, баллады “Не Писать Мне Стихов”, и последнего альбома ко дню памяти Высоцкого “Райские яблоки”.

Проект стартует 3 апреля с альбома “Мой первый срок”, далее выйдет альбом военных песен, приуроченный к Дню Победы. Последний альбом из серии выйдет 25 июля.

Напомним, ранее у Григорий Лепса выходил альбом «Парус» (2014), состоящий исключительно из песен Высоцкого.

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