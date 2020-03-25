Лепс выпустит еще пять альбомов песен Высоцкого

Певец отмечает, что в один момент хирургическое вмешательство стало необходимой мерой. При этом Лепс признаёт, что начал петь практически сразу после операции, поэтому голос ещё не восстановился полностью. Также он отметил, что не исключает возможность ещё одной операции, передаёт Росконгресс.

